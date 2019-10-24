Эксперт: В Куньинском районе на памятниках археологии незаконно выделили земли под застройку

13:45, 24 октября 2019, ПАИ

Директор археологического центра Псковской области Марина Кулакова в прямом эфире ПАИ-live 24 октября рассказала о незаконном выделении земель под индивидуальное жилое строительство на памятниках археологии в деревне Залучье Куньинского района, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Марина Кулакова пояснила, что примерно 40 участков «нарезаны» на двух памятниках археологии на берегу Жижицкого озера, которые стоят под охраной с 1998 года. Один из них - городище XI-IV веков, где князь Александр Невский разбил литовцев, известное по летописям.

«Алгоритм известен», — отметила Марина Кулакова. Она рассказала, что выбирается инвестиционно-привлекательный участок, земли сельскохозяйственного назначения скупаются, земельные паи оформляются в один участок, после чего переводятся в земли под индивидуальное жилое строительство, потом «нарезаются» по 20 соток и продаются.

Директор археологического центра предполагает, что подобные действия проводится на уровне администрации района. «Не поверю, что район не знал, что там есть памятники. Люди, которые купили [там землю], попадают, извините, на деньги», — добавила она и пояснила, что теперь собственники земельных участков будут должны провести археологические раскопки на своих участках до начала строительства. Марина Кулакова добавила, что региональные власти знают об этой проблеме.

Она призвала сознательных граждан сообщать о нарушениях в сфере охраны памятников истории и привела в пример жителя Опочечкого района, который сообщил о выделении делянки под вырубку леса на месте курганной группы. При этом пара курганов уже разнесена. Марина Кулакова добавила, что специалисты проверят сообщение.