Полную инвентаризацию памятников в рамках подготовки к 75-летию Победы проведут в Псковской области

13:53, 24 октября 2019, ПАИ

Полную инвентаризацию памятников в рамках подготовки к 75-летию Победы поручил провести губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он подчеркнул, что это необходимо сделать, чтобы муниципалитеты организовали работу по уборке памятников и их покраске. Об этом с заседания организационного комитета, посвященного празднованию юбилейной годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Отдельно хочу остановиться на приведении в порядок монументов и захоронений, — сказал губернатор. — На сайте память60.рф есть хорошая информационная база. Его хорошо бы и дальше наполнять и развивать. Здесь же стоит размещать новости о подготовке к юбилею и подключить к работе поисковиков. Таким у нас будет долгосрочный социальный проект».

Михаил Ведерников отметил, что в школах должна проводиться соответствующая патриотическая работа, но «гнать с вениками школьников к памятнику не нужно». «Это должна быть добровольная история, — пояснил он. — Но было бы неплохо довести до школьников информацию о существующих информационных ресурсах, научить ими пользоваться».

Губернатор добавил, что оргкомитет сегодня обсудит изменения в плане мероприятий к 75-летию Победы, ситуацию по оказанию медицинской помощи, единовременным выплатам и предоставлению жилья ветеранам.