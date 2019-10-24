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Общество

Выплаты в 10 тысяч рублей получат участники Великой Отечественной войны в Псковской области

Участники Великой Отечественной войны, проживающие в Псковской области, к 75-летию Победы получат единовременные выплаты в 10 тысяч рублей из регионального бюджета. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Вера Емельянова на оргкомитете по подготовке к юбилейной годовщине Победы, которое глава региона Михаил Ведерников провёл 24 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Веры Емельяновой, также будут предоставлены единовременные выплаты из бюджетов муниципалитетов тем категориям граждан, которые приравнены к участникам войны: вдовы, инвалиды, бывшие несовершеннолетние узники, труженики тыла. Они получат по 1-2 тыс. рублей.

Кроме того, вице-губернатор объявила о проведении дополнительных поисковых работ в местах массовых захоронений, в том числе, на территории концлагеря в Моглино. Планируется, по её словам, выделить средства на проведение экспертиз, которые позволят установить личности погибших, чьи останки будут обнаружены.

Вера Емельянова предложила внести эти мероприятия в план «без срока давности».

Кроме того, она анонсировала проведение регионального этапа конкурса на лучшее сочинение по теме «Я и Великая Отечественная война».

Михаил Ведерников заявил, что выполнение всех мероприятий будет взято на особый контроль.

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