0
18:33
В Псковской области фиксируется спад обращений, связанных с переходом на цифровое телевещание
18:18
Когда псковские археологи спустятся под воду: ПАИ-live с Мариной Кулаковой
17:52
«Портрет спецназовца»: Юрий Самсонов о русской разведке
17:40
За помощь полиции в задержании пьяного водителя псковский учащийся номинирован на «Народное признание»
16:34
Вопрос о размере взноса на капремонт на 2020 год рассмотрит Псковское областное Собрание
15:01
Следы построек XII-XIII веков рассчитывают обнаружить археологи на улице Поземского в Пскове
13:53
Полную инвентаризацию памятников в рамках подготовки к 75-летию Победы проведут в Псковской области
Еще новости
Общество

Более 10 тысяч псковичей получат медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»

10 тыс. 50 жителей Псковской области получат медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Об этом сообщил председатель комитета по управлению государственной службой и наградам областной администрации Александр Палладин на оргкомитете по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войны, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов рассказал, что к юбилею Победы планируется обновить экспозиции школьных музеев, которых в регионе насчитывается 117. Выставки будут дополнены информационными материалами.

Александр Седунов добавил, что также запланированы уроки воинской славы, чтобы дети могли посетить областной военно-исторический музей в Острове, места боевой славы в разных районах области.

Как отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, к весне будет обновлён картинный ряд на уличных стендах на набережной реки Великой. Пока же, на зиму, их уберут, чтобы стенды не пришли в негодность.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Псковской области фиксируется спад обращений, связанных с переходом на цифровое телевещание
24 октября 2019
В Псковской области фиксируется спад обращений, связанных с переходом на цифровое телевещание
Когда псковские археологи спустятся под воду: ПАИ-live с Мариной Кулаковой
24 октября 2019
Когда псковские археологи спустятся под воду: ПАИ-live с Мариной Кулаковой
За помощь полиции в задержании пьяного водителя псковский учащийся номинирован на «Народное признание»
24 октября 2019
За помощь полиции в задержании пьяного водителя псковский учащийся номинирован на «Народное признание»
Вопрос о размере взноса на капремонт на 2020 год рассмотрит Псковское областное Собрание
24 октября 2019
Вопрос о размере взноса на капремонт на 2020 год рассмотрит Псковское областное Собрание
Следы построек XII-XIII веков рассчитывают обнаружить археологи на улице Поземского в Пскове
24 октября 2019
Следы построек XII-XIII веков рассчитывают обнаружить археологи на улице Поземского в Пскове
Полную инвентаризацию памятников в рамках подготовки к 75-летию Победы проведут в Псковской области
24 октября 2019
Полную инвентаризацию памятников в рамках подготовки к 75-летию Победы проведут в Псковской области
Подготовлены изменения в правила благоустройства Пскова
24 октября 2019
Подготовлены изменения в правила благоустройства Пскова
Начался ПАИ-live с директором археологического центра (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
24 октября 2019
Начался ПАИ-live с директором археологического центра (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

Идет загрузка...