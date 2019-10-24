Более 10 тысяч псковичей получат медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»

14:43, 24 октября 2019, ПАИ

10 тыс. 50 жителей Псковской области получат медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Об этом сообщил председатель комитета по управлению государственной службой и наградам областной администрации Александр Палладин на оргкомитете по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войны, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов рассказал, что к юбилею Победы планируется обновить экспозиции школьных музеев, которых в регионе насчитывается 117. Выставки будут дополнены информационными материалами.

Александр Седунов добавил, что также запланированы уроки воинской славы, чтобы дети могли посетить областной военно-исторический музей в Острове, места боевой славы в разных районах области.

Как отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, к весне будет обновлён картинный ряд на уличных стендах на набережной реки Великой. Пока же, на зиму, их уберут, чтобы стенды не пришли в негодность.