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Общество

ВТБ и Mastercard запустили акцию «Мультикарта подарков»

ВТБ совместно с Mastercard запускает новую акцию – «Мультикарта подарков», которая позволит получать ценные подарки, совершая привычные для себя ежедневные покупки по карте, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе банка. 

Принять участие в акции могут владельцы дебетовой и кредитной Мультикарты и Мультикарты Привилегия ВТБ платежной системы Mastercard. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте bonus.vtb.ru/podarok и ввести последние 8 цифр своей Мультикарты, дату рождения, имя и телефон. После чего за каждую оплаченную покупку от 500 рублей зарегистрированному клиенту будет начисляться один мастербалл. Каждые заработанные три мастербалла дают возможность открыть одну ячейку на призовом поле с гарантированным подарком. Акция продлится до 14 декабря 2019 года.

По итогам акции победители получат более 300 тысяч подарков. Это сертификаты от 500 до 10 тысяч рублей на покупки товаров и услуг в популярных магазинах. Также у участников есть шанс выиграть билеты на матчи Лиги чемпионов УЕФА и КХЛ, билеты в Большой и Мариинский театры, подписки на онлайн-сервисы Кинопоиск, WINK, Storytel, билеты в кино от Киноход и многое другое.

«Являясь клиентоориентированным банком, ВТБ в 2017 году создал флагманский продукт для своих клиентов - Мультикарту. На сегодняшний день держателями продукта являются более шести миллионов человек. Мультикарта стала настолько популярна среди наших клиентов, что мы уже не первый раз запускаем для них специальную акцию, – отметил старший вице-президент, руководитель департамента розничных продуктов ВТБ Андрей Осипов. – Помимо основных призов ВТБ и Mastercard выделили несколько уникальных – приглашение в ложу бенуара Большого и Мариинского театров, билеты на хоккейные матчи, а также приглашения в бизнес-залы аэропортов Шереметьево и Пулково. Уверен, в преддверии новогодних праздников выигрыш в акции может стать запоминающимся подарком».

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