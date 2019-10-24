Тематическую цифровую смену запускают в псковском «Кванториуме» по нацпроекту «Образование»

15:40, 24 октября 2019, ПАИ

С 25 октября по 7 ноября в детском технопарке «Кванториум Псков» будет проходить тематическая смена по передовым направлениям сквозных цифровых технологий, сообщил на пресс-конференции директор технопарка Вячеслав Гордин. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Тематическая смена для школьников проводится в рамках национальной программы «Цифровая экономика» и национального проекта «Образование».

200 талантливых детей из Пскова, Великих Лук и соседней Белоруссии в возрасте 12-17 лет в течение двух недель будут работать над проектами в различных сферах, применяя для их разработки современные технологии, уточнил Вячеслав Гордин. «С детьми в течение 14 дней будут заниматься педагоги «Кванториума», также на это время мы пригласили бизнес-тренеров, преподавателей из школ и вузов», - отметил директор.

Заместитель директора детского технопарка «Кванториум Псков» Оксана Петрова рассказала, что с помощью бизнес-сообщества для «кванторианцев» удалось подготовить почти 20 кейсов. Средства в размере 7,3 млн рублей на организацию тематической смены удалось выиграть в грантовом конкурсе Минпросвещения. Также на эти деньги псковский «Кванториум» модернизировал существующее и приобрел новое оборудование.

«Любой ребёнок, которому есть 12 лет, и он подал заявку, будет зачислен на смену», - уточнила Оксана Петрова, добавив, что лучшие проекты, защита которых намечена 7 ноября, примут участие в международном кейс-чемпионате.