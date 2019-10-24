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Общество

Вопрос о размере взноса на капремонт на 2020 год рассмотрит Псковское областное Собрание

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников внёс на рассмотрение Псковского областного Собрания (ПОС) проект постановления «О согласовании минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Псковской области на 2020 год». Размер ежемесячного платежа предлагается увеличить, сообщили в пресс-службе ПОС.

Минимальный взнос на капремонт для жителей домов без лифта в 2020 году может повыситься на 27 копеек и составить 7 рублей 8 копеек за квадратный метр. В оборудованных лифтами многоэтажках плата поднимется до 8 рублей 25 копеек за квадратный метр. Таким образом, повышение составит 31 копейку.

В пояснительной записке указывается, что «минимальный размер взноса определён на основании расчётного значения платежа, который обеспечит, при условии его ежемесячного внесения в течение всего срока реализации региональной программы капитального ремонта, финансирование перечня минимально необходимых услуг и работ по капремонту без привлечения финансовой бюджетной поддержки, а также с учётом инфляционных процессов и принципа доступности размера взноса для граждан».

Относительно 2019 года предложенное увеличение составляет 3,9%, год назад повышение было утверждено в размере 4,7%.  

Предварительно проект постановления обсудят члены комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию.

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