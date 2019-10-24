Вопрос о размере взноса на капремонт на 2020 год рассмотрит Псковское областное Собрание

16:34, 24 октября 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников внёс на рассмотрение Псковского областного Собрания (ПОС) проект постановления «О согласовании минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Псковской области на 2020 год». Размер ежемесячного платежа предлагается увеличить, сообщили в пресс-службе ПОС.

Минимальный взнос на капремонт для жителей домов без лифта в 2020 году может повыситься на 27 копеек и составить 7 рублей 8 копеек за квадратный метр. В оборудованных лифтами многоэтажках плата поднимется до 8 рублей 25 копеек за квадратный метр. Таким образом, повышение составит 31 копейку.

В пояснительной записке указывается, что «минимальный размер взноса определён на основании расчётного значения платежа, который обеспечит, при условии его ежемесячного внесения в течение всего срока реализации региональной программы капитального ремонта, финансирование перечня минимально необходимых услуг и работ по капремонту без привлечения финансовой бюджетной поддержки, а также с учётом инфляционных процессов и принципа доступности размера взноса для граждан».

Относительно 2019 года предложенное увеличение составляет 3,9%, год назад повышение было утверждено в размере 4,7%.

Предварительно проект постановления обсудят члены комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию.