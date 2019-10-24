Предлагается установить памятник уроженцам Ямала-освободителям Псковской области

16:55, 24 октября 2019, ПАИ

В Пскове может появиться памятник уроженцам Ямало-Ненецкого автономного округа, освобождавшим Псковскую область в годы Великой Отечественной войны. Рассмотрение этого вопроса на сессии Псковской городской Думы согласовал комитет по социальным вопросам и молодежной политике, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Памятник планируется установить к 75-й годовщине Победы в 2020 году на Аллее Героев в микрорайоне «Кресты». С инициативой увековечить память воинов Ямало-Ненецкого округа выступила региональная общественная организация ЯНАО «Поисковый отряд Феникс». Она же разработала эскиз памятника и готова взять на себя расходы по его изготовлению, установке и благоустройству прилегающей территории.

По данным Центрального архива Министерства обороны, в Псковской области в 1941-1945 годах погибли 66 воинов, призванных с территории современного Ямало-Ненецкого автономного округа.

По проекту памятный знак представляет собой гранитный постамент 1,8 на 1,2 метра с гранитной звездой, надписью: «Вечная память воинам-ямальцам, павшим в боях за Родину на Псковской земле» и отрывком из стихотворения русского поэта Николая Майорова. Общая высота знака составляет 1 метр 35 см.

Заместитель председателя комитета Федор Постнов попросил исполнителей проекта при благоустройстве территории предусмотреть возможность для проведения у знака ритуалов памяти и возложения цветов.