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Общество

«Обувь-шоу» пройдет в «ПИК60» в Пскове 27 октября

27 октября в Пскове в торговом комплексе «ПИК60» состоится «Обувь шоу». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

В рамках мероприятия состоятся показы обуви от магазина M Style Shoes, который подготовил самые актуальные модели сезона. «Модная обувь будет дополнена стильными платьями, купальниками и лучезарными улыбками девушек-моделей», - добавили организаторы.

В администрации ТРК отметили, что подобное шоу будет проходить уже во второй раз. «Обувь-шоу» получило свою популярность среди гостей и покупателей комплекса, именно поэтому в этот раз праздник пройдет с акцентом на осеннюю коллекцию.

Начало мероприятия в 16:00. Вход свободный.

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