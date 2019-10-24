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Общество

Премьера спектакля «Питер Пэн» состоится в Псковском областном театре кукол

26 октября в 12:00 и 16:00 в Псковском областном театре кукол (улица Конная, дом 3) состоится премьера спектакля «Питер Пэн». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.  

«Питер Пэн» — это сказка-фантазия в 2-х действиях. Режиссёр-постановщик - Алексей Смирнов. Художник-постановщик - Лиза Ольшвангер.

«Питер Пэн, символ вечного детства, не желает иметь ничего общего со скучным миром взрослых людей. Он живет на волшебном острове вместе с потерявшимися детьми, где явью становятся самые смелые детские фантазии. Жаль только – некому рассказывать им на ночь сказки. И тогда Питер Пэн отправляется в реальный мир на поиски человека, который смог бы заменить юным обитателям острова маму», - говорится в аннотации к постановке.

Показы спектакля также пройдут 27 и 31 октября в 12:00.

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