Выставку «Два капитана» в иллюстрациях Петра Любаева» откроет в Великом Новгороде Пушкинский заповедник

18:12, 24 октября 2019, ПАИ

25 октября Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» откроет в Великом Новгороде фондовую выставку «Два капитана» в иллюстрациях Петра Любаева». Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной службы Государственного музея-заповедника Лидия Токарева.

Планируется, что оригинальную цветную и чёрно-белую графику молодого московского художника будут экспонировать в Новгородском государственном объединённом музее-заповеднике (Великий Новгород, Софийская площадь, 2) до 19 февраля 2020 года.

В экспозиции — более 60 листов с пометками художника. Кроме того, посетители музея могут увидеть здесь и типографский итог этой работы — два тома «самого псковского романа», которые вышли свет в 2017 году.

«Два с небольшим года назад эта работа, которую Пётр Любаев считает очень важной для себя, поступила в фонды музея- заповедника «Михайловское». За этот небольшой срок пушкиногорские музейщики познакомили с ней жителей и гостей не только родного Святогорья, но и Пскова, Великих Лук, Острова. За пределы Псковской области выставка выехала впервые», - рассказала Лидия Токарева.