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Общество

Три года тюрьмы грозит сломавшему челюсть собутыльника псковичу

29-летний житель Пскова может отправится в тюрьму на 3 года за сломанную челюсть собутыльника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковского района.

Инцидент произошел в начале июня этого года. Ночью мужчина находился в своем доме в деревне Лопатово Псковского района, где вместе со знакомым выпивал. Позже между мужчинами произошла ссора, в ходе которой пскович ударил собутыльника кулаком в лицо. Мужчина получил двухсторонний перелом нижней челюсти.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Уголовное дело направлено в Мировой суд Псковского района для рассмотрения.

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