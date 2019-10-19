27 телефонов пытались перебросить в одну из колоний Псковской области
В исправительную колонию №2 УФСИН России по Псковской области в деревне Крюки Островского района пытались перебросить 27 мобильных телефонов.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления, мужчину, намеревавшегося перебросить телефоны, задержали в ходе реализации оперативной информации сотрудники оперативного отдела ИК-2. У него были обнаружены и изъяты девять свёртков, в которых находились 27 мобильных телефонов и 7 зарядных устройств.
В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении, проводится проверка.