Полиция установила личности подростков после инцидента у Вечного огня в Пскове

13:38, 09 сентября 2026, ПАИ

Полицейские установили подростков, нарушивших общественный порядок у Вечного огня в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Напомним, вечером 8 сентября в местных СМИ появилась информация о том, что подростки непристойно вели себя у Вечного огня.

Оперативники отдела полиции № 2 УМВД России по Пскову с помощью аппаратно‑программного комплекса «Безопасный город» установили всех участников происшествия. Ими оказались несовершеннолетние жители Пскова 2009 и 2012 годов рождения.

Сейчас решается вопрос о привлечении несовершеннолетних к ответственности. С подростками проводят профилактическую работу сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

В ведомстве также напомнили о недопустимости неуважительного отношения к объектам, имеющим особую историко‑мемориальную ценность, и призвали граждан бережно относиться к памяти о подвигах защитников Отечества.