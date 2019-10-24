Псковский филиал «Россети Северо-Запад» выдаст мощность проекту «На берегу истории»

17:34, 24 октября 2019, ПАИ

Псковский филиал «Россети Северо-Запад» в рамках договора на техприсоединение к электросетям выдаст 85 киловатт мощности обновленному парку отдыха в центре Порхова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе «Псковэнерго».

Реконструкция рекреационной зоны будет проведена в рамках реализации проекта «На берегу истории», который получил федеральное финансирование на создание комфортной городской среды по итогам Всероссийского конкурса.

Для своевременной подачи запрошенной мощности специалисты «Восточных ЭС» Псковского филиала «Россети Северо-Запад» построят участок линии 0,4 кВ и заменят трансформатор в ТП, питающей эту часть города, на более мощный. Согласно плану реконструкции, в парке будет создана новая система освещения из 77 фонарей и построена летняя сцена с оборудованием для проведения массовых мероприятий.

Порховский проект реконструкции набережной реки Шелони и прилегающей к ней территории «На берегу истории» стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году. На победу претендовали порядка 330 городов, эксперты выбрали 80 лучших проектов. Псковская область подавала пять заявок. Победили заявки из Изборска, Великих Лук и Порхова.