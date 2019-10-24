Более 4 млн рублей направили в Пскове на развитие малого и среднего бизнеса

18:27, 24 октября 2019, ПАИ

Более 4 млн рублей направили в Пскове на развитие малого и среднего бизнеса, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. Информацию о поддержке предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций заслушали члены комитета по социальным вопросам и молодёжной политике Псковской городской Думы.

Перед депутатами выступил председатель комитета социально-экономического развития администрации города Марк Степаненков. Он уточнил, что в Пскове зарегистрировано около 11 тысяч малых и средних предпринимателей, среди которых 32 средних предприятия, 537 малых и 10,4 тысяч микропредприятий. Также в Пскове числится более 5 тысяч индивидуальных предпринимателей.

С 2014 года в Пскове в целях создания благоприятных условий для развития предпринимательства действует муниципальная программа «Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности» на 2015-2022 годы. На поддержку бизнеса направлена одна из ее подпрограмм. На реализацию ее мероприятий в 2018 году из бюджета Пскова направлено 4,4 млн рублей. В этом году на эти цели предусмотрено более 4 млн рублей.

Марк Степаненков рассказал, что в Пскове зарегистрировано 239 социально ориентированных некоммерческих организаций. Финансовая поддержка СО НКО осуществляется в рамках соответствующей муниципальной программы. В частности, поддержка организации инвалидов составила в прошлом году 500 тысяч рублей. Аналогичная сумма предусмотрена в бюджете на этот год. Помимо этого, по итогам конкурсного отбора четыре СО НКО получили в 2018 году по 250 тысяч рублей. В этом году на реализацию социально значимых проектов трем организациям выделено 750 тысяч рублей. Также организована имущественная и информационная поддержка.