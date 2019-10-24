В Псковской области фиксируется спад обращений, связанных с переходом на цифровое телевещание

18:33, 24 октября 2019, ПАИ

В Псковской области фиксируется спад обращений, связанных с переходом на цифровое телевещание, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

«В настоящее время отмечается спад звонков от населения региона, которые поступали на региональную (8-800-100-60-11) и федеральную «горячие линии» (8-800-220-20-02). За последние дни в среднем фиксировалось от 150 до 200 звонков. Все обращения отрабатываются в течение первых двух суток», — рассказал начальник Управления цифрового развития и связи Администрации Псковской области Денис Матвеев.

По его словам, сейчас, в основном, идут вторичные обращения от граждан, которые либо подключают приставки на другие телевизоры, либо перенастраивают уже имеющееся оборудование. Первичных обращений не более 20% от общего числа звонков.

Аналоговый телевизионный сигнал в Псковской области отключили 14 октября, с этого момента оперативный штаб под руководством вице-губернатора Николая Цветкова ежедневно проводит заседания и мониторит ситуацию в этой сфере.

Помощь в настройке телевизионных приставок и спутникового оборудования готовы оказать более 300 добровольцев. Во время «цифровой переклички» члены оперативного штаба разобрали несколько частных случаев, когда волонтеры не смогли справиться с настройкой оборудования. К решению этих вопросов подключатся специалисты филиала РТРС «Псковский ОРТПЦ».