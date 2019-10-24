Фотоконкурс к Дню народного единства объявил псковский молодёжный центр

17:50, 24 октября 2019, ПАИ

Псковский городской молодёжный центр объявил фотоконкурс, приуроченный к Дню народного единства, который отмечается в России 4 ноября.

Как сообщили Псковскому агентству информации в молодёжном центре, на конкурс принимаются фотографии, отражающие тему – День народного единства. Ещё одно требование – снимки должны быть хорошего качества.

Фото принимаются по электронной почте pgmc-pskov@mail.ru до 3 ноября. От одного автора в конкурсе может быть представлена только одна фотография.

Победителя определят путём голосования в группе Молодёжного центра в социальной сети «ВКонтакте». Автор лучшего снимка получит ценный подарок и грамоту.