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Общество

Фотоконкурс к Дню народного единства объявил псковский молодёжный центр

Псковский городской молодёжный центр объявил фотоконкурс, приуроченный к Дню народного единства, который отмечается в России 4 ноября.

Как сообщили Псковскому агентству информации в молодёжном центре, на конкурс принимаются фотографии, отражающие тему – День народного единства. Ещё одно требование – снимки должны быть хорошего качества.

Фото принимаются по электронной почте pgmc-pskov@mail.ru до 3 ноября. От одного автора в конкурсе может быть представлена только одна фотография.

Победителя определят путём голосования в группе Молодёжного центра в социальной сети «ВКонтакте». Автор лучшего снимка получит ценный подарок и грамоту.

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