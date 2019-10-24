Более 30 кубометров мусора собрали на острове Залита

19:45, 24 октября 2019, ПАИ

Более 30 кубометров мусора собрали участники субботника по уборке территории и свалки на северной части острова имени Залита в Псковском районе 24 октября. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия, субботник состоялся в рамках исполнения поручения губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, которое было дано в ходе недавнего посещения острова.

Всего в уборке, кроме 3 местных жителей, участвовало 18 волонтёров и 2 специалиста Центра развития творчества детей и молодежи Псковского района.

Собранные отходы транспортировали 6 представителей регионального оператора по обращению с ТКО - ООО «Экопром». Организаторы субботника – администрация Псковского района и ООО «Экопром».