Конвенция Всемирного боксерского совета пройдет в Петербурге в 2020 году
58-я конвенция Всемирного боксерского совета (WBC) пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 20 сентября 2020 года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Федерации бокса России.
Такое решение принял исполком WBC в ходе конвенции организации в мексиканском Канкуне. Презентацию российской заявки провел заместитель генерального секретаря Федерации бокса России по профессиональному боксу Кирилл Щекутьев.
На конвенции WBC определяются обязательные претенденты на чемпионский титул для каждого дивизиона WBC. Кроме этого, проходят семинары для судей и других официальных лиц, а также обсуждаются вопросы безопасности и здоровья боксеров.