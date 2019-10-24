Памятник советским воинам снесли в Эстонии

23:00, 24 октября 2019, ПАИ

В Эстонии снесли памятник павшим советским воинам, установленный на братской могиле в поселке Таэбла, пишет Sputnik Эстония.

«Да, у нас есть информация о произошедшем. Сейчас мы пытаемся связаться с господином Микком Лыхмусом, старейшиной волости Ляэне-Нигула, на территории которой находился памятник. Хотим получить от него объяснение. После этого будем принимать решение о наших дальнейших шагах», — приводит издание слова пресс-атташе российского посольства Сергея Тамби.

Отмечается, что памятник советским воинам был частью братской могилы на территории Таэблаской гимназии. Сейчас там работает тяжелая строительная техника, от захоронения ничего не осталось.

Братская могила и памятник появились в Таэбла в 1949 году — здесь были перезахоронены красноармейцы с близлежащих кладбищ.