Лёгкие дроны можно будет использовать без согласования

09:07, 25 октября 2019, ПАИ

Легким бытовым дронам разрешат свободные полеты на небольших высотах без согласования с авиавластями, пишет газета «Известия» со ссылкой на Минтранс.

Соответствующий проект постановления уже согласован и в ближайшее время будет направлен в правительство России. Изменения будут внесены в Федеральные правила использования воздушного пространства. Беспилотники массой до 30 кг можно будет поднимать в светлое время суток на высоту до 150 метров над землей или водой при условии, что устройство всегда будет находиться в зоне видимости оператора.

Но даже при соблюдении этих условий в некоторых случаях придется запрашивать разрешение. Например, при запуске в районе диспетчерских зон, зон ограничения полетов и в местах проведения публичных мероприятий. Послабления связаны с ужесточением ряда других правил использования дронов.