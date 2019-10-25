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Общество

Мужчина погиб на пожаре в бытовке в Дедовичах

57-летний мужчина погиб в результате пожара в бытовке на улице Бундзена в Дедовичах 24 октября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 7:46. По прибытию на место происшествия пожарные обнаружили в выгоревшей изнутри бытовке труп мужчины. Предположительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем погибшего при курении.

В тот же день в 11:26 в Дедовичах на улице Энергетиков в двухкомнатной квартире пятиэтажного дома выгорел балкон на площади 6 квадратных метров. Причина та же — неосторожное обращение с огнем собственницы квартиры при курении. Пожарным удалось спасти от огня квартиру, добавили в ведомстве.

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