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Общество

За неуплату алиментов жителю Пустошкинского района грозит уголовное наказание

В отношении 36-летнего жителя Пустошкинского района возбудили уголовное дело по факту неуплаты средств на содержание детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Мужчина был обязан выплачивать алименты в пользу трёх детей. Однако он уклонялся от своих обязательств. В результате чего задолженность по алиментам составила более 200 тысяч рублей. При этом ранее гражданин был подвергнут административному наказанию за невыплату денег на содержание своих несовершеннолетних детей (часть 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ).

В этой связи в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 157 УК РФ (неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

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