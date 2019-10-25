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Общество

Псковские таможенники отмечают профессиональный праздник

25 октября псковские таможенники вместе с коллегами со всей России отмечают профессиональный праздник. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

«У всех, кто причастен к службе в таможенных органах, молодых и опытных сотрудников сегодня профессиональный праздник, - отметила начальник Псковской таможни Светлана Степанова. - Кто-то в профессии годы, а кто-то совсем недавно решил связать свою судьбу с интересной, и в то же время сложной профессией таможенника. Многие прошли непростой путь длиною в несколько десятилетий и стали настоящими профессионалами, наставниками, ветеранами таможенной службы. Всех действующих таможенников, ветеранов таможенной службы и тех, кто на заслуженном отдыхе, поздравляю с профессиональным праздником российских таможенников».

За 9 месяцев 2019 года через посты Псковской таможни проследовало более 239 тысяч грузовых транспортных средств, 548 тысяч 400 легковых автомобилей и 9 тысяч 400 автобусов. Наблюдается устойчивый рост пассажиропотока. При этом количество перемещаемых железнодорожных вагонов уменьшилось на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 411 тысяч.

По итогам 9 месяцев Псковская таможня направила в федеральный бюджет таможенных и иных платежей на сумму 18,47 млрд рублей, что составляет 102% от плана.

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