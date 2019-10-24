Два человека пострадали в ДТП в Дновском районе

10:09, 25 октября 2019, ПАИ

25 октября около 3:00 на 20-ом километре автодороги Порхов - Дно в Дновском районе произошло дорожно-транспортное происшествия, в котором пострадали два человека. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

38-летняя женщина-водитель ехала на автомобиле Toyota Avensis. Она не справилась с управлением, иномарка съехала в кювет и опрокинулась. В результате ДТП пострадали водитель автомобиля и её пассажир – 43-летний мужчина. Женщина получила перелом бедренной кости и сотрясение головы, а мужчина – множественные ушибы грудной клетки. Их госпитализировали в больницу.

Выяснилось, что в момент управления автомобилем женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Материал по данному факту находится на проверке в ГИБДД.