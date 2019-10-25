Псковские родители назвали способы повысить интерес детей к учебе в школе

10:45, 25 октября 2019, ПАИ

Только четверть детей заинтересованы в учёбе. К такому выводу пришли эксперты из института прикладных экономических исследований РАНХиГС по результатам опроса родителей из Псковской, Самарской и Ярославской областей, пишет «Российская газета». Участники исследования уверены, что необходимо повысить интерес детей к образовательному процессу.

При этом 30,9% родителей считают, что необходимо изменить содержание образовательных программ. 26,4% уверены, что нужно использовать на уроках информационные технологии, а 25% считают, что нужно дать возможность детям самим выбирать предметы для углубленного изучения.

Исследователи также выявили, что удовлетворенность родителей школьной программой находится в зависимости от возраста их детей. Так, например, 46,4% родителей первоклассников довольны обучением своих детей, а среди родителей учеников пятых классов таких уже 39,1%. При этом содержанием школьной программы недовольны почти три четверти учителей (73,6%).

По мнению родителей, заинтересованность детей учебой снижается от класса к классу, при этом к завершению школы она опять возрастает. В начальных классах учебой интересуются 45,9% школьников, к восьмому классу показатель падает до 15,1%. К выпускным экзаменам интерес к занятиям начинает снова расти.

В опросе приняли участие 2 тысячи 247 учителей и 2 тысячи 220 родителей из трех регионов России.