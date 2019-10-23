0
20:36
«Псков-747» завоевал «золото» на турнире в Великом Новгороде
20:47
Около 200 бойцов примут участие в региональном чемпионате по кудо в Пскове
17:54
Псковский гребец поборется за «Народное признание» в номинации «Рекорд»
11:35
Определены победители Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области
18:02
Тренер из Пустошки претендует на премию «Народное признание - 2019»
21:17
Футбольный фестиваль прошел для 100 воспитанников интернатных учреждений Псковской области
13:50
Два года назад Михаил Ведерников был назначен руководителем Псковской области
Еще новости
Спорт

Названы победители кубка Пскова по фехтованию

В Пскове прошел кубок города по фехтованию. В соревнованиях приняли участие 93 спортсмена, которые состязались в трёх возрастных группах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Так, среди девушек и юношей 2003-2005 годов рождения первое место заняли Дарья Богданова и Иван Волков, второе – Анна Гусарова и Артем Иванов, третье – Анастасия Карпова, Любовь Антипова, Алексей Таранников и Егор Пайст.

В возрастных группах девушек и юношей 2006-2008 годов рождения первое место досталось Ариадне Гореленко и Александру Тудакову, второе – Каролине Михайловой и Георгию Махнову, третье – Лие Рогожкиной, Александре Пусевой, Максиму Синькевичу и Тимофею Пермякову.

Среди девочек и мальчиков 2009-2011 годов рождения победителями стали Мария Полевикова и Марк Муляр, на втором месте расположились София Кузьмина и Захар Петров, на третьем – Ева Белоцерковская, Екатерина Бабина, Иван Руденко и Николай Румянцев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Псков-747» завоевал «золото» на турнире в Великом Новгороде
23 октября 2019
«Псков-747» завоевал «золото» на турнире в Великом Новгороде
Около 200 бойцов примут участие в региональном чемпионате по кудо в Пскове
22 октября 2019
Около 200 бойцов примут участие в региональном чемпионате по кудо в Пскове
Псковский гребец поборется за «Народное признание» в номинации «Рекорд»
21 октября 2019
Псковский гребец поборется за «Народное признание» в номинации «Рекорд»
Определены победители Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области
21 октября 2019
Определены победители Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области
Тренер из Пустошки претендует на премию «Народное признание - 2019»
18 октября 2019
Тренер из Пустошки претендует на премию «Народное признание - 2019»
Футбольный фестиваль прошел для 100 воспитанников интернатных учреждений Псковской области
15 октября 2019
Футбольный фестиваль прошел для 100 воспитанников интернатных учреждений Псковской области
Учитель физкультуры из Струг Красных стала кандидатом на «Народное признание»
11 октября 2019
Учитель физкультуры из Струг Красных стала кандидатом на «Народное признание»
Мастер-класс по воркауту пройдет в Великих Луках 12 октября
11 октября 2019
Мастер-класс по воркауту пройдет в Великих Луках 12 октября

Идет загрузка...