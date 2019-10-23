Названы победители кубка Пскова по фехтованию

10:59, 25 октября 2019, ПАИ

В Пскове прошел кубок города по фехтованию. В соревнованиях приняли участие 93 спортсмена, которые состязались в трёх возрастных группах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Так, среди девушек и юношей 2003-2005 годов рождения первое место заняли Дарья Богданова и Иван Волков, второе – Анна Гусарова и Артем Иванов, третье – Анастасия Карпова, Любовь Антипова, Алексей Таранников и Егор Пайст.

В возрастных группах девушек и юношей 2006-2008 годов рождения первое место досталось Ариадне Гореленко и Александру Тудакову, второе – Каролине Михайловой и Георгию Махнову, третье – Лие Рогожкиной, Александре Пусевой, Максиму Синькевичу и Тимофею Пермякову.

Среди девочек и мальчиков 2009-2011 годов рождения победителями стали Мария Полевикова и Марк Муляр, на втором месте расположились София Кузьмина и Захар Петров, на третьем – Ева Белоцерковская, Екатерина Бабина, Иван Руденко и Николай Румянцев.