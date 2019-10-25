Россияне стали больше тратить на автомобильные штрафы

11:12, 25 октября 2019, ПАИ

Российские автомобилисты стали тратить больше денег на штрафы за нарушения правил дорожного движения. За год средний платеж увеличился с 496 до 531 рубля, сообщает РБК.

Лидером среди городов с населением больше миллиона человек оказалась Москва: средний чек на оплату штрафов в столице составил 582 рубля. Также в тройку лидеров вошли Красноярск (579 рублей) и Самара (531 рублей). Меньше всего за нарушения платят в Волгограде (436 рублей), Омске (449 рублей) и Нижнем Новгороде (453 рублей).

Кроме того, на 22% увеличился и годовой «средний чек» владельца автомобиля. Помимо штрафов в него входят техническое обслуживание, покупка бензина и запчастей. Траты, которые съедают значительную часть бюджета, вынуждают автолюбителей пользоваться каршерингом или вовсе переходить на такси.