До 5 лет тюрьмы грозит псковичу за угон автомобиля

11:56, 25 октября 2019, ПАИ

32-летний пскович предстанет перед судом за угон чужого автомобиля (часть 1 статьи 166 УК РФ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковского районе.

Установлено, что в середине сентября 2019 года злоумышленник находился в гостях у знакомого на даче в садоводческом некоммерческом товариществе «Многа» Псковского района. Распивая с приятелем алкоголь, у мужчины возник умысел угнать машину знакомого. Для этого он вышел из дома, взял в гараже ключи от автомобиля Volkswagen Passat и угнал его.

Санкция части 1 статьи 166 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.