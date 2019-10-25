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Общество

Концепция нулевого травматизма будет реализовываться в Псковской области

В Псковской области будет реализовываться концепция нулевого травматизма, которая предполагает новый подход к организации профилактики. Её разработала Международная ассоциация социального обеспечения «VisionZero», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Концепция включает в себя три направления: безопасность, гигиена труда и благополучие работников на всех уровнях производства. В документе прописаны семь правил по снижению производственного травматизма, улучшению условий труда и укреплению систем социального обеспечения.

В России партнёром программы с 2017 года выступает Министерство труда и социальной защиты РФ. За два года к реализации концепции в стране присоединились более 2 тыс. российских организаций. Их опыт Комитет по труду и занятости Псковской области признал положительным и теперь предлагает присоединится к программе работодателям региона. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте http://visionzero.global/ru/prisoedinaites-k-nam.

В комитете отметили, что концепцию нулевого травматизма псковские организации могут использовать как инструмент для обеспечения функционирования системы управления охраной труда, которую российские работодатели должны внедрить в соответствии с федеральным законодательством.

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