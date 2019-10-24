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Три года условно получила порезавшая знакомую жительница Псковского района

Порезавшая знакомую 48-летняя жительница Псковского района получила условный срок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковского района.

Установлено, что в середине июля ночью в квартире жилого дома в деревне Тямша Псковского района пьяная женщина поссорилась со своей знакомой, после чего взяла нож и ударила её в живот. В итоге здоровью пострадавшей был причинён тяжкий вред.

Суд признал женщину в виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (пункт «з» части 2 статьи 111 УК РФ) и с учетом ряда смягчающих обстоятельств назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком три года.

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