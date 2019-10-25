Упавшую с высоты девочку борт санавиации доставил из Великих Лук в Петербург

12:12, 25 октября 2019, ПАИ

Борт санавиации доставил в Санкт-Петербург из Великих Лук пострадавшую при падении с высоты 15-летнюю девочку. Она получила травму позвоночника, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе авиакомпании «СКОЛ».

В транспортировке ребёнка были задействованы санитарно-эвакуационные бригады Псковской областной клинической больницы и Детской областной клинической больницы. Из Великолукской межрайонной больницы пострадавшую санборт доставил в аэропорт Пскова имени княгини Ольги, откуда, после дозаправки, вертолёт отправился в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге. После приземления ребёнка поместили в реанимобиль и перевезли в Детский ортопедический институт имени Г. И. Турнера для проведения оперативного нейрохирургического лечения.

Как отметил командир воздушного судна «Ансат» авиакомпании «СКОЛ» Евгений Авдеев, полет прошел в штатном режиме. Он добавил, что из Псковской области пациентов в Петербург доставляют в среднем два раза в месяц.

С марта, когда в Псковской области начала работать авиакомпания «СКОЛ», общий налет вертолета составил 322 часа. Борт совершил 111 полетов и перевёз 115 человек, в том числе 10 детей.

Внутри вертолёта «Ансат» оборудована палата интенсивной терапии, что позволяет врачам во время полёта поддерживать работу жизненно важных органов у пациентов, находящихся в критическом состоянии.

Работа санавиации в Псковской области организована по решению губернатора Михаила Ведерникова. На эти цели в текущем году были выделены более 60 млн рублей. Госконтракт на выполнение авиационных работ заключен между Псковской областной клинической больницей и авиакомпанией «СКОЛ».

Вертолет «Ансат» базируется в аэропорту Пскова имени княгини Ольги.