С профессиональным праздником поздравил работников и ветеранов таможни Михаил Ведерников

14:04, 25 октября 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников и ветеранов таможенных органов региона с профессиональным праздником. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, в своём поздравительном адресе губернатор отметил, что исторические и географические факторы сделали таможенную службу одним из важнейших ведомств в Псковской области. Он подчеркнул, что наличие границ с тремя государствами – это не только большие возможности для экономического роста, но и серьёзный вызов безопасности рынков.

«Не могу не отметить, что псковские таможенники блестяще справляются как с защитой национальных интересов, так и с задачей пополнения федерального бюджета», - заявил глава региона и добавил, что в прошлом году псковские таможенники пополнили казну государства почти на 26 млрд рублей.

«Вашими усилиями Псковская область вносит важный вклад в развитие страны, обеспечивает комфортные условия для развития сельского хозяйства и промышленности», - обратился к таможенникам Михаил Ведерников. Он поблагодарил их за доблестный труд и пожелал крепкого здоровья, счастья и всего самого наилучшего.

День таможенника Российской Федерации отмечается 25 октября. Дата выбрана в связи с тем, что в этот день в 1653 году впервые появился Единый таможенный устав, родившийся из Указа царя Алексея Михайловича о взимании таможенной пошлины «в Москве и городах российских». Этот документ впервые на законодательном уровне закрепил права и обязанности таможенников (мытчиков) по контролю над перемещением товаров. С этого момента таможня стала государственной службой, предназначенной для защиты экономических интересов страны.

25 октября 1991 года по указу президента России был образован Государственный таможенный комитет Российской Федерации.