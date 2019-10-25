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Общество

ВТБ стал эксклюзивным партнером Honda в России

ВТБ стал эксклюзивным партнером российского представительства японского автомобильного концерна Honda. Теперь клиенты финансовой организации смогут приобрести новый автомобиль в кредит по ставке от 9,9% по двум документам в рамках специальной программы Honda Finance Services, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе банка.

Предложение позволяет воспользоваться кредитными средствами в размере от 500 тысяч до 3 млн рублей для приобретения нового автомобиля. Сумма выдается сроком от года до пяти лет включительно с минимальным первоначальным взносом в размере 20% от стоимости автомобиля.

«Мы являемся клиентоориентированным банком и благодаря совместным проектам с автоконцернами делаем приобретение автомобилей более доступным для наших клиентов. Наряду с привлекательными условиями кредитования ВТБ предлагает упрощенную процедуру оформления: всего по двум документам – паспорту и СНИЛС, без подтверждения занятости и дохода. Мы считаем, что наша новая программа с Honda будет востребована у покупателей», – заявил вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.

«Мы рады старту программы и уверены, что сотрудничество с таким надежным партнером, как ВТБ, позволит большему числу любителей бренда реализовать свою мечту и приобрести новый автомобиль Honda», - сказал руководитель управления продаж Хонда Мотор Рус Михаил Плотников.

Специальные условия автокредитования для клиентов, приобретающих новые автомобили Honda, доступны во всех регионах присутствия ВТБ.

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