Псковичей приглашают на Сретенский бал

16:05, 25 октября 2019, ПАИ

Псковский городской молодежный центр приглашает псковичей принять участие в традиционном Сретенском балу. Как сообщили Псковскому агентству информации в городском молодежном центре, Сретенский бал состоится зимой и будет приурочен ко Дню православной молодежи и празднику Сретения Господня, отмечаемому 15 февраля.

Молодые люди в возрасте от 15 до 35 лет, которые хотят принять участие в мероприятии, могут уже сейчас подать заявку на участие в балу и посещать репетиции, где их обучат основам менуэта, полонеза и вальса, правилам этикета и некоторых условностей, присущих балу.

Бесплатные репетиции будут проходить в Доме Причта в Псковском кремле по вторникам и четвергам. Первое занятие состоится 5 декабря в 18:00. Подробную информацию можно узнать по телефонам 56-37-07 или 8(911)351-15-01.