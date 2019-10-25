Создать ТОС посоветовал Владимир Яников жителям деревни Смуравьёво Гдовского района

16:12, 25 октября 2019, ПАИ

Депутат Псковского областного Собрания, представляющий одномандатный избирательный округ №10, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников предложил жителям деревни Смуравьёво Гдовского района создать орган территориального общественного самоуправления (ТОС), чтобы через его механизм получать дополнительные бюджетные средства и грантовую поддержку. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, такой совет Владимир Яников дал в ходе приёма граждан в Гдовском районе. По мнению депутата, это поможет решать точечные вопросы, в частности, благоустройство придомовых территорий.

В деревне Смуравьёво – бывшем военном городке, который несколько лет назад передало Минобороны в ведение муниципалитета – на приём к депутату пришли 12 человек. Они пожаловались парламентарию на проблемы с отоплением многоквартирных домов, уличным освещением, благоустройством. Владимир Яников отметил, что региональные власти ищут пути выхода из сложившейся ситуации. По его словам, на днях в Смуравьёво приедет председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, чтобы на месте проработать ряд вопросов. Владимир Яников заверил местных жителей, что также примет участие в этой рабочей поездке.

Перед разговором с жителями Владимир Яников посетил местную котельную. «Сходил, посмотрел – дрова есть, дома без тепла не останутся, но проблем в Смуравьёво, действительно, много, - сказал депутат. – Раньше жизнь в городке бурлила: работал Дом офицеров, были магазины, медицинское обслуживание, а после вывода военных население сократилось в три раза. Огромный дом культуры закрыт, аптеки нет, больше сотни квартир пустуют, а отапливать их надо, и платит за это муниципалитет».

Также Владимир Яников в ходе выездного депутатского приёма пообщался с жителями деревни Добручи. Их волновали вопросы, связанные с дорожным движением – через населённый пункт, расположенный на границе с Ленинградской областью, проходит большой поток автомобилей, а просьба селян об установке «лежащего полицейского» остаётся без внимания.

Кроме того, жители обратили внимание депутата на отсутствие освещения и недоделки при строительстве пешеходной дорожки, которую сделали этим летом. «По этому вопросу я уже разговаривал и с главой волости, и с гдовскими дорожниками – все замечания будут устранены, - заверил Владимир Яников. – При приёмке работ был составлен перечень недоделок, которые подрядчик обязуется исправить».

Помимо этого, Владимир Яников побывал в Гдове. Здесь, пришедшие к депутату горожане рассказали о конфликтной ситуации, возникшей с администрацией района. В начале года муниципалитету в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» были выделены 3,6 млн рублей. По словам граждан, большинство жителей высказалось за строительство детского городка, а районные власти настаивали на благоустройстве центральной площади Гдова. В итоге найти компромисс так и не удалось – год заканчивается, деньги не израсходованы, и теперь всю сумму придётся возвращать в бюджет государства.

«Проблема, конечно, большая. Деньги ушли, и денег в этом году больше не будет, - заметил Владимир Яников. - Мне очень жалко, что так получилось, потому что у района была реальная возможность благоустроить общественное пространство. Конечно, надо считаться с мнением жителей, и эти вопросы обсуждать детально. Для муниципалитета 3,6 млн рублей – значительная сумма, и разбрасываться такими деньгами не по-хозяйски».