У кого чаще всего возникают проблемы со сном, объяснил психиатр

21:45, 06 октября 2026, ПАИ

У кого чаще всего возникают проблемы со сном и бессонница, рассказал психиатр Василий Шуров, пишет news.ru.

По его словам, бессонница является постоянным спутником психических проблем и возникает чаще всего у людей с тревожными расстройствами.

«У многих панические атаки начинаются вечером. Человек полночи может думать о тревожном (руминация – «мыслительная жвачка», которая ухудшает состояние)», – пояснил врач.

Он добавил, что пациентам с депрессивными расстройствами также тяжело заснуть. В частности, при посттравматическом стрессовом расстройстве людям снятся кошмары, в которых воспроизводится травма, поэтому они боятся засыпать.

Василий Шуров также отметил, что у пациентов с биполярным расстройством в состоянии мании сон длится два-три часа, а затем появляется много энергии.