В Великих Луках не зафиксировали гибели собак от вакцины «Мультикан-8»

22:01, 06 октября 2026, ПАИ

Ни одна собака не пострадала от вакцины «Мультикан-8» в Великих Луках, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

В июле этого года произошла вспышка болезни Ауески: от смертельного вируса погибло по меньшей мере 170 собак в нескольких российских регионах. Остановить гибель животных удалось только после того, как Россельхознадзор обнаружил возбудителя Ауески в 20-й серии вакцины «Мультикан-8». По требованию Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору с середины сентября эту серию уничтожают, а «Ветбиохим» остановил выпуск линейки ветпрепаратов «Мультикан».

При этом, по данным Великолукской городской станции по борьбе с болезнями животных, в Великих Луках ни одна собака от этой вакцины не погибла.

«В Великих Луках случаев осложнений или гибели животных от вакцины «Мультикан-8» не зарегистрировано», – рассказала заместитель руководителя станции Татьяна Самусевич.

Реакция владельцев собак на новость была разной, но обсуждали и обсуждают её активно. Кто-то всерьёз задумывается о поиске импортных препаратов, кто-то готов ехать за прививкой в Беларусь.

«Ситуация с «Мультиканом» очень тревожит. Самое неприятное, что в неё попали владельцы, которые заботятся о своих собаках, а не которым всё равно, что будет со здоровьем питомцев. Пострадали люди, понимающие, что прививка нужна, которые заботятся, осознают важность. И вот именно они потеряли животное, практически члена семьи. Я своих собак всегда прививала «Мультиканом-8», и через две недели у них очередная вакцинация. Пока не знаю, что делать, но решила привить той же вакциной. Но я буду узнавать у доктора, чтобы это была серия, уже применявшаяся в нашем городе и не вызвавшая осложнений», – поделилась хозяйка двух восточноевропейских овчарок Яна.

Хозяин шпица Владимир рассказал, что уже несколько лет прививает своего питомца «Мультиканом» и что в декабре прошлого года тоже была эта вакцина.

«Конечно, у меня, как у владельца питомца, есть определённые страхи при дальнейшем использовании именно этой вакцины. Но я так понимаю, что Россельхознадзор уже принял меры. Сейчас опасную серию уберут, и мы, я надеюсь, продолжим пользоваться препаратом», – сказал он.

Отметим, на данный момент по материалам проверки прокуратуры Москвы возбуждено уголовное дело об использовании подложного паспорта качества частной компании-изготовителя для одной из серий вакцины, размещённого в электронной информационной системе при вводе в оборот лекарственного препарата для ветеринарного применения (часть 5 статьи 327 УК РФ). Ход и результаты предварительного расследования контролируются.