Соглашение с новым финансовым партнёром подписали власти Псковской области

16:34, 25 октября 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и президент, первый заместитель председателя совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Пописанный документ, направлен на реализацию ряда задач в сфере обеспечения социально-экономического развития Псковской области. В частности, в рамках соглашения предусматривается привлечение частных инвестиций в экономику Псковской области, взаимодействие в области финансирования ряда инвестиционных и инфраструктурных проектов в регионе, развитие сферы финансово-экономического консалтинга, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

«Для Псковской области соглашение открывает дополнительные возможности для поддержки малого и среднего бизнеса, продвижения инвестиционных проектов и поиска новых инвесторов. Кроме того, мы рассматриваем Альфа-банк в качестве партнера при реализации социально значимых проектов и проектов по поддержке детей», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Как ранее отмечал губернатор, Альфа-банк намерен выступить партнером региональных властей в вопросе реконструкции Дома культуры на острове Залита.

«Одна из приоритетных задач Альфа-банка в Псковской области — участие в значимых для региона проектах, предоставлении комплексных, а главное, качественных технологичных сервисов жителям и компаниям региона, - отметил Олег Сысуев. — Соглашение, которое мы подписываем сегодня, предусматривает объединение усилий для решения приоритетных задач социально-экономического развития Псковской области и реального сектора экономики в целом».

Альфа-Банк основан в 1990 году. Он оказывает все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Данное финансовое учреждение является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям. Согласно данным финансовой отчетности совокупные активы банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 3 трлн 284,22 млрд рублей, совокупный кредитный портфель — 2 трлн 188,72 млрд рублей, совокупный капитал — 483,10 млрд рублей. Чистая прибыль за первое полугодие текущего года составила 16,3 млрд рублей.