10 нелегальных кредитных организаций выявили в Псковской области

16:23, 25 октября 2019, ПАИ

За 9 месяцев текущего года в Псковской области выявили 10 нелегальных кредитных организаций. По всем фактам Северо-Западное главное управление Банка России направило обращения в правоохранительные органы и органы исполнительной власти региона, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного отделения СЗГУ Банка России.

По обращениям банка были возбуждены 4 дела об административных правонарушениях и одно - о нарушении закона о рекламе, 3 судебных решения уже вынесено.

За незаконную выдачу потребительских займов к ответственности привлечены три должностных лица. Двое из понесших наказание выдавали займы с возмещением их из средств материнского капитала, а третий, являющийся индивидуальным предпринимателем, выдавал займы под залог бытовой и иной техники, но лицензии на деятельность ломбарда не имел.

На одну из псковских организаций заведено административное производство за незаконное использование в названии слова «микрофинансирование», поскольку применять его могут только те компании, которые включены в реестр Банка России.

«Тесное сотрудничество Банка России с правоохранительными органами позволяет выявлять и пресекать больше нарушений, лучше защищать права граждан и успешнее противодействовать нелегальным финансовым организациям», - отметил заместитель управляющего Отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Сергей Иванов.

Уточнить легальность финансовой организации можно в разделе «проверить участника финансового рынка» на сайте Банка России www.cbr.ru. О фактах нелегальной деятельности следует сообщать в разделе «Анонимное информирование».