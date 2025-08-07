Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Двое несовершеннолетних погибли в ДТП в Псковской области

В Гдовском районе автомобиль Lada 2111 под управлением 19-летнего водителя вылетел на обочину и перевернулся. ДТП произошло у деревни Потрехново, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

  • ДТП в Гдовском районе
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Гдовском районе
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Гдовском районе
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Гдовском районе
    Фото: ПАИ

В ДТП погибли двое несовершеннолетних (14 и 16 лет). Водителю оказывается помощь решается вопрос о госпитализации.

Спасатели с использованием гидравлического оборудования извлекли тела погибших.

На месте работают бригада скорой помощи, ГАИ и спасатели.

Обстоятельства происшествия устанавливаются

