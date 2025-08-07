Двое несовершеннолетних погибли в ДТП в Псковской области
В Гдовском районе автомобиль Lada 2111 под управлением 19-летнего водителя вылетел на обочину и перевернулся. ДТП произошло у деревни Потрехново, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
В ДТП погибли двое несовершеннолетних (14 и 16 лет). Водителю оказывается помощь решается вопрос о госпитализации.
Спасатели с использованием гидравлического оборудования извлекли тела погибших.
На месте работают бригада скорой помощи, ГАИ и спасатели.
Обстоятельства происшествия устанавливаются
