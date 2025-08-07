Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Что известно на данный момент о ДТП с погибшими подростками в Гдовском районе

Смертельное ДТП произошло в Гдовском районе, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

У деревни Потрехново автомобиль Lada 2111 вылетел на обочину и перевернулся. За рулём находился 19-летний молодой человек, а в салоне – 14-летний и 16-летний подростки.

В результате происшествия пассажиры погибли. Спасатели извлекли их тела с помощью гидравлического оборудования.

Водитель получил медицинскую помощь на месте ДТП. Также решался вопрос о его госпитализации.

В настоящий момент обстоятельства происшествия устанавливаются.

