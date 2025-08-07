Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Происшествия

В Псковской области задержали членов преступной группы со 100 килограммами кокаина

Сотрудники органов безопасности региона пресекли противоправную деятельность граждан РФ, причастных к незаконному обороту наркотиков в особо крупном размере. Для этого был реализован комплекс оперативно-разыскных мероприятий, сообщили ПАИ в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

Установлено, что фигуранты в составе организованной группы приобрели наркотическое средство – кокаин для последующего сбыта на территории Латвии.

Злоумышленников задержали после изъятия из тайника 110 брикетов с наркотиком. Всего из незаконного оборота изъято более 100 килограммов кокаина, стоимость которого на чёрном рынке составляет порядка 300 миллионов рублей.

Следственный отдел УФСБ возбудил в отношении жителей Псковской области уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершённое организованной группой, в особо крупном размере).

Фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

