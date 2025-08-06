Деньги в опасности и связи с СБУ: как мошенники выманили у псковичей миллионы

17:00, 06 августа 2025, ПАИ

Какие способы использовали мошенники, чтобы завладеть деньгами жителей Пскова, рассказал заместитель начальника полиции УМВД России по городу Пскову Вячеслав Петров на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 6 августа.

«За сутки в Пскове ущерб от мошеннических действий составил более четырёх миллионов рублей. Способы всё время одни и те же. Последний из них – «ваши деньги необходимо задекларировать, чтобы избежать утраты». Или же люди идут в банки и также дробят на части, либо «деньги в опасности, надо подключать Росфинмониторинг, ФСБ, МВД», – разъяснил он.

По схеме «ваши деньги в опасности» псковичи перевели мошенникам около 1,9 миллиона рублей. Ещё один случай был с задействованием площадки по поиску вакансий – мужчина искал подработку, но попал к мошенникам и лишился 900 тысяч рублей. «Третий случай произошёл с учащейся второго курса ПсковГУ. Её напугали, что она соучастница преступного элемента СБУ. Девушка собрала накопления, что были у родителей, и перевела на различные мобильные счета», – рассказал Вячеслав Петров.

Другую женщину мошенники застигли врасплох – позвонили ночью. «Она только приехала в Псков, хотела купить квартиру. Мошенники сказали: «мы знаем, что у вас крупная сумма денег, необходимо задекларировать». В течение дня её кружили, и в итоге около двух миллионов перевела на «безопасный счёт». Конечно, «безопасного счёта» не существует», – отметил правоохранитель.

В свою очередь оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Псковской области Дмитрий Борников отметил, что всего за первое полугодие 2025 года на территории Псковской области зарегистрировано 966 хищений в сфере информационно-коммуникационных технологий. Из них 741 преступление – кражи, 225 – хищения, мошенничество. Также зарегистрировано 193 преступления в сфере неправомерного доступа к компьютерной информации, то есть доступа к личному кабинету на портале «Госуслуги».

«Ущерб насчитывает более 250 миллионов рублей. По районам это в основном Псков, Великие Луки, Псковский район. Здесь больше для мошенников возможностей перевести денежные средства либо отправить граждан в другой город», – объяснил он.