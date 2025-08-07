Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Три коровы и телёнок сгорели при пожаре в Порховском районе

Возгорание хозяйственной постройки произошло в деревне Путилово Порховского района 6 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Фото: ПАИ

Предположительно, причиной стало короткое замыкание электропроводки. В результате сгорели три коровы и телёнок, ещё двух коров удалось спасти.

Для ликвидации возгорания привлекались пять специалистов МЧС России и две единицы техники. В МЧС жителям региона напомнили, что необходимо следить за состоянием электропроводки и соблюдать правила пожарной безопасности.

