Более 250 тысяч рублей лишились псковичи из-за мошенников

08:16, 07 августа 2025, ПАИ

Более 250 тысяч рублей выманили мошенники у нескольких жителей Пскова и Стругокрасненского района, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

По версии следствия, гражданам звонили неизвестные и представлялись сотрудниками неких финансовых структур. В частности, они сообщили своим собеседникам, что им во избежание серьёзных финансовых потерь необходимо срочно перевести свои сбережения на «безопасные счета». Кроме того, в очередной раз мошенники заинтересовывают псковичей предложениями дополнительного заработка.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняют в рамках возбуждённых уголовных дел, уточнили в пресс-службе.