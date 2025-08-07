Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Более 250 тысяч рублей лишились псковичи из-за мошенников

Более 250 тысяч рублей выманили мошенники у нескольких жителей Пскова и Стругокрасненского района, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Фото: ПАИ

По версии следствия, гражданам звонили неизвестные и представлялись сотрудниками неких финансовых структур. В частности, они сообщили своим собеседникам, что им во избежание серьёзных финансовых потерь необходимо срочно перевести свои сбережения на «безопасные счета». Кроме того, в очередной раз мошенники заинтересовывают псковичей предложениями дополнительного заработка.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняют в рамках возбуждённых уголовных дел, уточнили в пресс-службе.

