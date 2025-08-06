Один ребёнок погиб и 50 пострадало в ДТП в Псковской области с начала года

16:31, 06 августа 2025, ПАИ

Один ребёнок погиб и 50 пострадало в 45 дорожно-транспортных происшествиях, которые произошли в Псковской области с начала года. Об этом корреспонденту ПАИ сообщили в Управлении Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.

При этом в 20 ДТП пострадавшие дети до 16 лет были пассажирами (один ребёнок погиб и 23 получили ранения).

Ранее сообщалось, что рейд по проверке перевозки детей провели полицейские в Пскове.