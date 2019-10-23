Современный стадион открылся у Псковского гуманитарного лицея

16:49, 25 октября 2019, ПАИ

25 октября у Псковского гуманитарного лицея торжественно открыли современный стадион с полем для мини-футбола с искусственным покрытием. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, покрытие предоставил Российский футбольный союз, а снование под газон и его укладку обеспечил муниципалитет. Из бюджета Пскова на эти цели были выделены около 1 млн рублей.

Заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков поздравил с открытием нового стадиона собравшихся у школы учителей, учащихся и спортсменов. «Неспроста мы собрались сегодня здесь в преддверии большого государственного праздника - Дня народного единства. Все вместе, как одна большая команда, мы выполнили главную задачу - создали спортивный центр не только для школы, но и для всего микрорайона», - сказал он и поблагодарил за поддержку идеи губернатора Михаила Ведерникова, главу администрации Пскова Александра Братчикова и его заместителей. Также вице-губернатор поблагодарил генерального директора ООО «Зенит-Арена» Владимира Литвинова за предоставленные зрительские трибуны на 70 мест.

После поздравительной речи Николай Цветков вручил символический футбольный мяч учителю физкультуры Алексею Павлову.

Заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов выразил надежду, что новое футбольное поле станет центром притяжения для людей всех возрастов. «Благодаря сотрудничеству со спортивной школой «Стрела» мы сможем здесь вырастить новых чемпионов», - отметил он и призвал детей бережно относиться к новому имуществу. От региональной федерации футбола он вручил школьникам футбольные мячи.

Торжественная церемония продолжилась выступлением гимнасток и учащихся старших классов школы. Право забить первый мяч в ворота было предоставлено мастеру спорта России по футболу, руководителю детско-юношеской спортивной школы «Стрела» Андрею Аленичеву. Мероприятие завершилось товарищеским матчем между детскими командами футбольных клубов «Стрела» и «Псков-747».