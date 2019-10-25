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Общество

Четыре жилых комплекса Пскова покажут участникам тура по новостройкам 26 октября

26 октября жителей Пскова приглашают в очередной тур по новостройкам. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, в этот день псковичи смогут посетить многоэтажные дома четырёх современных жилых комплексов на Запсковье и Завеличье.

В частности, будущих новосёлов отвезут в ЖК «Приоритет» (улица Кузбасской дивизии, 10), ЖК «Европа» (улицы Пражская, 8/12 и Венская, 8), SMART-квартал (улицы Инженерная, 119 и Юности, 24), ЖК «Новые Афины» (улица Ижорского батальона, 13) и новый дом на Запсковье на улице Крупской, 24.

Участники тура по новостройкам смогут выбрать понравившуюся планировку квартиры, оценить качество использованных при строительстве материалов, виды из окон, имеющуюся социальную инфраструктуру. Также они смогут задать представителю застройщика все интересующие вопросы о доме, системе коммуникаций, благоустройстве прилегающей территории и ее застройке.

Кроме того, потенциальные покупатели смогут обсудить вопросы оплаты, в том числе, с использованием военной ипотеки и материнского капитала. Организаторы мероприятия отмечают, что участникам тура по новостройкам застройщики предлагают индивидуальную скидку.

Для участия в туре по новостройкам следует записаться по телефону (8112) 702-042. Отъезд в 11:00 от редакции «Комсомольской правды - Псков» (улица Пароменская, 21/33).

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